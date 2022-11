Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstähle aus Gärten in Löhne - Werkzeuge und Deko-Luftgewehr entwendet

Löhne (ots)

(sud) Am Dienstagmorgen (01.11.2022), gegen 06:30 Uhr, stellte ein Anwohner der Straße "Am Knick" in Löhne-Ort eine unbekannte, männliche Person im Garten fest. Die Person befand sich im Bereich einer Gartenhütte. Nach Ansprache durch den Anwohner entfernte sich die Person in Richtung Obernfeld und dann weiter in unbekannte Richtung. Aus der unverschlossenen Gartenhütte wurde ein nicht mehr funktionstüchtiges Deko-Luftgewehr entwendet. Im Nachhinein wurde bekannt, dass es auf einem Nachbargrundstück ebenfalls zu einem Diebstahl kam. Hier wurden Werkzeuge (Akku-Bohrer, Bohrer, u.a.) entwendet. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: Ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70m - 1,75m groß, schlank, dunkel gekleidet, Kapuzenpullover, dunkelblonde Haare (hinten deutlich länger), Rucksack. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ. Der Täter ließ sein Fahrrad zurück, welches durch die Polizei sichergestellt wurde. Die Direktion Kriminalität bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

