Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer prallt gegen VW - 33-Jähriger fährt unter Einfluss von Alkohol

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (29.10.) fuhr ein 42-jähriger Herforder um 18.20 Uhr mit seinem VW auf der Bielefelder Straße in Richtung Herford. Zeitgleich fuhr ein 33-jähriger Herforder mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Hüchtenbrink in Richtung Bielefelder Straße. An der Einmündung zur Bielefelder Straße angekommen, beabsichtigte der Radfahrer seine Fahrt geradeaus in die Straße Dehnkenbrede fortzusetzten. Dabei übersah er augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Volkwagen, der noch versuchte, durch eine Vollbremsung die Kollision zu verhindern. Dies gelang jedoch nicht, sodass der Radfahrer gegen den Pkw fuhr. Der 33-Jährige prallte auf die Motorhaube und stieß von dort in die Windschutzscheibe des Autos, ehe er auf dem Asphalt aufschlug. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten in der Atemluft des Radfahrers deutlichen Alkoholgeruch fest. Durch einen Atemalkoholtest wurde dies bestätigt. Der Sachschaden liegt bei rund 600 Euro.

