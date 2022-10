Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Rollerfahrer verletzt sich schwer

Vlotho (ots)

(jd) Ein 64-jähriger Vlothoer fuhr am Freitag (28.10.), um 19.10 Uhr mit seinem Roller auf der Mindener Straße in Richtung Vlotho. Kurz vor einer begrünten Mittelinsel verlor der Mann aus bisher nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Roller der Marke Honda und geriet zunächst gegen den Bordstein der Mittelinsel, ehe er auf selbiger stürzte. Durch den Aufprall verletzte sich der 64-Jährige schwer und wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.

