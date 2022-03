Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Broiler-Wagens mit hohem Sachschaden

L11, Jennewitz (ots)

Am 30.03.2022, gegen 14 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger mit einem Broiler-Verkaufswagen die L11 von Kühlungsborn kommend in Richtung Kröpelin. Auf Höhe der Ortschaft Jennewitz geriet das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in Brand. Der Fahrer konnte den Wagen rechtzeitig und unverletzt verlassen, eigene Löschmaßnahmen schlugen fehl. Im Verkaufsbereich befindliche Gasflaschen entleerten sich aufgrund eines integrierten Sicherheitsventils eigenständig, so dass die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kröpelin das Feuer schließlich mittels Schaum löschen konnten. Durch die entstandene Hitze wurde der Fahrbahnbelag beschädigt. Ob eine längerfristige Sperrung der Landesstraße erforderlich wird, steht zur Zeit noch nicht fest. Der Schaden am Broiler-Wagen beläuft sich auf ca 100.000 Euro. Die L11 war für die Dauer der Maßnahmen in beide Richtungen voll gesperrt. Corina Pohl, Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell