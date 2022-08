Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkohol am Steuer

Deutlich alkoholisiert war in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 27-jähriger Mann, als er mit seinem Mazda in der Zwergerstraße unterwegs war. Aufgefallen war der Mazdafahrer einer Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Im Anschluss an die Kontrolle musste der Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Leutkirch / Aichstetten

Lkw-Fahrer fährt betrunken

In der Nacht von Freitag auf Samstag beobachteten Polizeibeamte der Verkehrspolizei Kißlegg, wie gegen 01:40 Uhr ein Klein-Lkw VW die Straße Am Waizenhof befuhr und auf dem angrenzenden Parkplatz parkte. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 24-jährigen Fahrer wahrnehmen. Im Anschluss an die Kontrolle musste der Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell