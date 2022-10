POL-OG: Baden-Baden - Leicht verletzt

Kehl (ots) - Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Tankstelle in der Straßburger Straße überfallen. Nach derzeitigem Sachstand begab sich der etwa 175 Zentimeter große und mit einem schwarzen Schal vermummte Täter gegen 1.25 Uhr in den Kundenbereich der Tankstelle und forderte zwei Angestellte unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe zur Herausgabe von Bargeld. Mit einem dreistelligen ...

mehr