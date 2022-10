Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Überfall auf Tankstelle

Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Tankstelle in der Straßburger Straße überfallen. Nach derzeitigem Sachstand begab sich der etwa 175 Zentimeter große und mit einem schwarzen Schal vermummte Täter gegen 1.25 Uhr in den Kundenbereich der Tankstelle und forderte zwei Angestellte unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe zur Herausgabe von Bargeld. Mit einem dreistelligen Geldbetrag suchte er wenige Sekunden später das Weite. Der Unbekannte war mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Er trug Handschuhe und eine orangefarbene Schildmütze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme mit den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei gebeten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell