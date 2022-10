Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zwei Verletzte und Blechschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag in der Okenstraße. Ein 44-jähriger Motorradfahrer soll die Straße kurz vor 16 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit befahren haben. Zur gleichen Zeit dürfte eine 61-jährige Radfahrerin die Fahrbahn kurz vor der Einmündung zur Straße "Im Pfählerpark" überquert haben. Nach derzeitigem Stand kam es trotz des eingeleiteten Bremsvorgangs des Mittvierzigers zur Kollision zwischen Motorrad und Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.100 Euro. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachten haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 212000 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

