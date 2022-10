POL-OG: Rastatt - Diebstahl, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte am Freitagabend maßgeblich dazu beigetragen haben, dass ein 71-Jähriger Pkw-Führer auf der B3, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. In Höhe des Sinzheimer Sportplatzes geriet der Pkw-Lenker in den Grünstreifen und überschlug sich dort mit seinem Fahrzeug. Noch vor dem Abtransport des leicht Verletzten in eine Klinik, stellten die Beamten des ...

