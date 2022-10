Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sattelzugführer mit auffälliger Fahrweise auf der BAB 5

Offenburg (ots)

Einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin ist am Freitagabend die Fahrweise eines Sattelzuges auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Basel aufgefallen. Wiederholt "pendelte" das Schwerlastfahrzeug zwischen den Fahrstreifen hin und her. Den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg gelang es letztlich das Fahrzeug auf dem Parkplatz Höfen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Lkw-Führer nicht im Besitzt einer Fahrerlaubnis war und zudem ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn bestand. Nur durch die sofortige Zahlung eines vierstelligen Eurobetrages, konnte der Mann einer drohenden Verhaftung entgehen. Eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet den Verkehrssünder nun noch in der Folge.

