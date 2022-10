Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Neusatz - Einbrecher unterwegs

Zeugen gesucht

Bühl, Neusatz (ots)

Unbekannte machten sich im Verlauf des Donnerstags in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße zu schaffen. Die ungebetenen Besucher brachen im Zeitraum zwischen 9.45 Uhr und 15 Uhr in zwei Wohnungen des Anwesens ein und ergaunerten hier Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

