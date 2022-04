Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Größeres Brandereignis gerade noch verhindert

Mönchengladbach-Lürrip, 16.04.2022, 14:23 Uhr, Krefelder Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Filialleitung eines Lebensmittelmarktes auf der Krefelder Straße durch eine aufmerksame Zeugin über hohe Flammen und Rauch an der Gebäuderückseite informiert und alarmierte sofort die Feuerwehr. Zufällig befanden sich 10 Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe zum Markt. Die Polizeibeamten räumten sofort den Lebensmittelmarkt und setzten mehrere Feuerlöscher zur Brandbekämpfung ein. Der Brand konnte dadurch bis zum Eintreffen der Feuerwehr relativ klein gehalten werden. Dennoch breitete sich der Brand in den Dachstuhl des Marktes aus. Ein Trupp geschützt durch Atemschutzgeräte löschte den Brand mit einem C- Strahlrohr vollständig ab. Die Dacheindeckung wurde um Glutnester zu erreichen auf ca. 5m² von den Einsatzkräften abgedeckt. Da der Lebensmittelmarkt zu keiner Zeit verrauchte entstand an den Lebensmitteln kein Schaden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

