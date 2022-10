Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Leicht verletzt

Achern (ots)

Nach einem Streit am Donnerstagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Morez Straße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 20 Uhr zwischen einem 26-Jährigen und einem 40 Jahre alten Mann zu einem Disput aufgrund der dortigen Hygieneverhältnisse gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der 40-Jährige nach eigenen Angaben einen Schuss aus einer Schreckschusspistole in Richtung Decke ausgelöst haben. Der laute Knall beeinträchtigte den 26-Jährigen in der Folge so stark, dass er medizinische Versorgung in Anspruch nehmen musste.

