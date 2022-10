Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Diebstahl in einem Gartencenter, Hinweise erbeten

Haslach (ots)

Zu einem Diebstahlschaden von etwa 4.100 Euro kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Gartencenter in der Bollenbacher Straße. Zwischen 20:45 Uhr und 8 Uhr sollen bislang unbekannte Täter mehrere Gartenartikel aus dem frei zugänglichen Außenbereich gestohlen haben. Zum Abtransport des Diebesguts dürfte aufgrund der Schwere der entwendeten Gartenartikel mutmaßlich ein Fahrzeug Verwendung gefunden haben. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahlhergang oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell