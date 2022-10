Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Technischer Defekt

Achern, Oberachern (ots)

Offenbar führte ein technischer Defekt am Donnerstagvormittag in der "Obere Bergstraße" zu einem Pkw-Brand. Gegen 11.30 Uhr wurde der brennende Wagen gemeldet, der in der Folge zunächst durch die alarmierten Kräfte des örtlichen Polizeireviers und anschließend durch die angerückten Wehrleute gelöscht wurde. Hinweise auf ein Fremdverschulden bestehen derzeit nicht. Verletzt wurde niemand.

/ya

