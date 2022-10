Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, K5374 - Tödlicher Motorradunfall

Willstätt (ots)

Willstätt, K5374 - Tödlicher Motorradunfall

Am Freitagmittag ereignete sich auf der K5374 ein tödlicher Motorradunfall. Ein 41-jähriger Motorradfahrer war gegen 12:15 Uhr auf der Strecke zwischen Zierolshofen und Legelshurst unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf soll sich das Zweirad überschlagen haben. Der Mann zog sich hierdurch schwerste Verletzungen zu und der Notarzt konnte an der Unfallörtlichkeit nur noch den Tod feststellen. Aktuell ist die Kreisstraße noch in beide Richtungen gesperrt. Derzeit liegen den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg keine Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer vor. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell