Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen!

Offenburg (ots)

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte am Freitagabend maßgeblich dazu beigetragen haben, dass ein 71-Jähriger Pkw-Führer auf der B3, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. In Höhe des Sinzheimer Sportplatzes geriet der Pkw-Lenker in den Grünstreifen und überschlug sich dort mit seinem Fahrzeug. Noch vor dem Abtransport des leicht Verletzten in eine Klinik, stellten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden eine alkoholische Beeinflussung des Fahrzeugführers fest. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem entstand an seinem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Sinzheim war mit 16 Wehrmännern und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell