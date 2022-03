Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Garagen Ziel von Täter

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag (27.3.2022, 1.30 Uhr bis 5.30 Uhr) öffneten eine oder mehrere unbekannte Personen verschiedene Garagen am Parallelweg in Beckum und durchsuchten die darin stehenden unverschlossenen Autos. In einem Fall wurde ein Pkw mit Lackfarbe angesprüht, Hinweise auf Diebstähle ergaben sich bisher nicht. In einem weiteren Fall wurden mehrere elektronische Werkzeuge gestohlen. Wer hat in den Nachtstunden rund um die Sammelgaragen am Parallelweg verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

