POL-WAF: Wadersloh. Paar wollte Sicherstellung einer Box verhindern

Warendorf (ots)

Am Samstag, 26.3.2022 wollte ein Paar in Wadersloh, Papenbreeede die Sicherstellung einer Musikbox verhindern. Gegen 17.00 Uhr suchten Polizisten zum ersten Mal die Anschrift auf, weil Nachbarn eine Ruhestörung meldeten. Die Beamten forderten die Wadersloher auf, sich ruhig zu verhalten und drohten weitere Maßnahmen für einen weiteren Einsatz an. Daran hielten sich die 49-Jährige und der 48-Jährige nur kurz, so dass es gegen 19.10 Uhr zu einer weiteren Ruhestörung kam. Die Einsatzkräfte setzten nun ihre Androhung um und stellten die größere Musikbox sicher. Das gefiel dem alkoholisierten, uneinsichtigen Paar nicht und sie versuchten die Maßnahme zu verhindern. Die Wadersloher stellten sich den Beamten in den Weg und schrien herum. Einer der Einsatzkräfte schubste daraufhin die Frau, die hinfiel und unverletzt blieb, und konnte so den Weg passieren, um die Box im Streifenwagen einzuladen. Die Polizisten leiteten wegen der wiederholten Ruhestörung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

