POL-WAF: Ahlen. Nach erneuter Ruhestörung Stereoanlage sichergestellt

Warendorf (ots) - Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto, ist am Samstag (26.03.2022, 13.16 Uhr) eine 61-jährige Radfahrerin in Warendorf leicht verletzt worden. Eine 63-jährige Autofahrerin aus Warendorf war auf der Gartenstraße Richtung Bleichstraße unterwegs. Als sie nach links in die Bleichstraße abbog, stieß sie mit der Radfahrerin zusammen. Diese wartete an der für Radfahrer vorgesehenen Markierung. Die ...

