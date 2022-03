Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. 36-Jähriger verdächtig Taschendiebstähle begangen zu haben

Warendorf (ots)

Ein 36-Jähriger ist verdächtig, am Samstagvormittag (26.3.2022) zwei Taschendiebstähle in einem Discounter an der Sternstraße in Beckum begangen zu haben. Der Mann verhielt sich sehr auffällig und bedrängte eine 63-Jährige. Als die Beckumerin daraufhin in ihrer Handtasche nachschaute, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Die 63-Jährige sprach den 36-Jährigen an, der die Schuld von sich wies, aber ihr das Portemonnaie zurückgab. Das hatte er aus einem nahegelegenen Regal genommen. Einem 33-jähriger Kunde wurde zur gleichen Zeit seine Geldbörse gestohlen, die wenig später auf der Gartenstraße gefunden wurde. Aufgrund seiner Beobachtung könnte der Tatverdächtige gemeinsam mit zwei Frauen für die Diebstähle verantwortlich sein. Die Polizisten stellten die Personalien des 36-Jährigen fest, erhoben von ihm eine Sicherheitsleistung und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

