Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim

Rhein-Neckar-Kreis

Feuerwehreinsatz

1 Person leicht verletzt // Pressemitteilung Nr. 2

Altlußheim (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte angebranntes Essen die Ursache für den Feuerwehreinsatz in der Rheinhäuser Straße gewesen sein. Zu einem Brandgeschehen kam es nicht, allerdings war das gesamte Haus verraucht, so dass alle sieben anwesenden Personen das Gebäude verlassen mussten. Ein 60-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die anderen Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes zurück in ihre Wohnungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

