Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Walzbachtal (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in Wössingen im Bereich der Kreuzung Durlacher Allee/ Frankenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einer 34 Jahre alten PKW-Fahrerin. Der Zweiradfahrer erlitt hierbei mittelschwere Verletzungen und kam per Rettungsdienst in eine Klinik.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 2.800 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zur rund einstündigen Straßensperrung.

Lea Caspari, Pressestelle

