POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert herumgepöbelt, beleidigt und Widerstand geleistet

Warendorf (ots) - Ein 36-Jähriger ist verdächtig, am Samstagvormittag (26.3.2022) zwei Taschendiebstähle in einem Discounter an der Sternstraße in Beckum begangen zu haben. Der Mann verhielt sich sehr auffällig und bedrängte eine 63-Jährige. Als die Beckumerin daraufhin in ihrer Handtasche nachschaute, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Die ...

