Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Schwerer Motorradunfall

Iffezheim (ots)

Tödliche Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Samstag gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall im Bereich des Rheinübergangs Iffezheim zu. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 40-Jährige mit dem Motorrad auf einem Betriebsgelände der Staustufe mit überhöhter Geschwindigkeit auf und ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über seine Yamaha, stürzte und prallte am Straßenrand gegen einen zur Dekoration aufgestellten Schiffsanker. Für den Biker, der keinen Motorradhelm trug, kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Schaden an dem Krad wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Die Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell