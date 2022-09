Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen und Weyhe - Überfälle geklärt, Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige ---

Diepholz (ots)

Am Donnerstagabend letzter Woche überfiel ein Unbekannter die Esso Tankstelle an der Syker Straße in Bruchhausen-Vilsen (wir berichteten).

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr überfielen dann zwei maskierte Männer einen Netto Supermarkt in Weyhe-Leeste, Alte Poststraße. Bei dem Überfall drohten die Täter mit Schußwaffen und forderten die Herausgabe des Bargeldes. Anschließend flüchteten die beiden Männer zu Fuß mit der Beute. Auch hier blieb eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen zunächst erfolglos.

Bei den ersten Befragungen der Überfallenen und Zeugen geriet zunächst ein ehemaliger Mitarbeiter aus Bruchhausen-Vilsen in Verdacht am Überfall beteiligt gewesen zu sein. Der ehemalige Mitarbeiter wurde am späten Abend von der Polizei angetroffen und zur Befragung zur Dienststelle verbracht. Seine Aussagen und die Aussagen der Zeugen führten die Polizei dann am Sonntag zu einem 21-jährigen Mitbewohner des ehemaligen Mitarbeiters. Bei der Durchsuchung dessen Wohnung und des Pkw entdeckte die Polizei schließlich Kleidung und Zubehör aus den Überfällen. Auch eine Schusswaffe und ein Teil der Beute konnte die Polizei sicherstellen. Der 21-jährige Bruchhausen-Vilsener wurde festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft, wieder entlassen. Seine Aussagen nach der Festnahme führten die Polizei schließlich auch zu dem zweiten Täter, einen 18-jährigen Mann ebenfalls aus Bruchhausen-Vilsen. Der 18-Jährige ist zur Zeit noch flüchtig und wird von der Polizei gesucht.

