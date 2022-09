Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Martfeld, drei Einbrüche - Stuhr, Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Stuhr, Pkw überschlägt sich ---

Diepholz (ots)

Hemsloh - Vorfahrt missachtet

Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin übersah gestern gegen 16.00 Uhr ein Kleinkraftrad und verletzte den 13-jährigen Beifahrer. Die 56-Jährige hatte an der Kreuzung Kellenberger Schulweg / Wagenfelder Straße das Kleinkraftrad eines 15-Jährigen übersehen. Beide kollidierten und der 13-jährige Sozius verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Martfeld - Einbrüche

In der Zeit von Sonntag, 11.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, sind Unbekannte in zwei Kindertagesstätten und eine Tagespflege in der Straße Am Seniorenheim eingebrochen. Der oder die Täter drangen jeweils gewaltsam in die Einrichtungen ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten jeweils ein geringe Summe Bargeld. Der gesamte Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Wer in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu melden.

Bassum - Container aufgebrochen

Im Laufe des letzten Wochenendes von Freitag bis Montag haben Unbekannte in der Straße Am Petermoor einen Metallcontainer aufgebrochen. Der Container stand an einer Tierarztpraxis und war mit zwei Schlössern gesichert. Beide Schlösser wurden zerstört, ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Im Begegnungsverkehr auf dem Gödestorfer Damm kam es am Montag gegen 06.30 Uhr zu einer Berührung zwischen einem Pkw und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der 66-jährige Pkw-Fahrer befuhr den Gödestorfer Damm Richtung Verden. Die Zugmaschine streifte im Gegenverkehr den Pkw und entfernte sich dann, ohne dass sich der Fahrer um den Schaden gekümmert hat. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise auf die landwirtschaftliche Zugmaschine nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Weyhe - Fußgänger angefahren

Am Montag ereignete sich auf der Kreuzung Alte Heerstraße/Am Meyerkamp ein Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 26-jährige Audifahrer aus Weyhe wollte an der Kreuzung nach links abbiegen und übersah dabei den 48-jährigen Fußgänger, der die Straße bei Grünlicht überquerte. Es kam zum Zusammenstoß und der Fußgänger wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Stuhr-Varrel - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gegen 15:50 Uhr am Montag, kam es auf der Varreler Landstraße Höhe Scheveninger Straße im dortigen Kurvenverlauf zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Ganderkesee verlor aus bislang unbekannter Ursache in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Sharan eines 41-jährigen Fahrers aus Bremen. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer im VW wurden hierbei leicht verletzt und mit dem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13000 Euro.

Stuhr-Seckenhausen - PKW überschlägt sich

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kommt es auf der Delmenhorster Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein 20-jähriger Stuhrer befuhr mit seinem Audi die Delmenhorster Straße Richtung Hauptstraße. Ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Weyhe fuhr mit seinem BMW hinter ihm und fuhr auf den Audi auf. Der 20-jährige geriet dabei auf den Seitenstreifen, der Pkw überschlug sich und landete auf einem Feld. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ursache für den Auffahrunfall lieferte ein Atemalkoholtest. Der 51-Jährige hatte einen Wert von rund 1,4 Promille. Nach einer Blutprobe beschlagnahmte die Polizei auch den Führerschein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 10000 Euro.

