Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle verloren, Autofahrer überfährt Verkehrsinsel

Artern (ots)

Sein Auto musste am Dienstagabend ein 40-jähriger Autofahrer nach einem Unfall in Artern abschleppen lassen. Der Mann befuhr gegen 20.45 Uhr die Ortsumfahrung Artern in Richtung Autobahn, Kreisverkehr. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Opel Vivaro. Er überfuhr die Verkehrsinsel vor dem Kreisel. Ein Wegweiser stoppte letztlich die Irrfahrt. Der Fahrer blieb unverletzt und gab an, einem Tier ausgewichen zu sein. An der Unfallstelle kam es eine Stunde zu Behinderungen.

