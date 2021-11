Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschmiert und geflüchtet

Jena (ots)

Unbekannte haben am Sonntagvormittag, zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr, am Sporthallenkomplex Lobeda-West in der Karl-Marx-Allee in Jena zwei Graffiti von je zwei Quadratmetern Ausmaß auf dem Gehweg aufgesprüht. Dies teilte ein Zeuge in den Morgenstunden der Polizei mit. Mit oranger Farbe sprühten der oder die Täter die Schriftzüge auf den Boden und konnten anschließend unerkannt flüchten. Trotz intensiver Nahbereichsfahndung konnten die Schmierfinken nicht ausfindig gemacht werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde dennoch gefertigt.

