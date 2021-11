Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Apfel" beschädigt

Apolda (ots)

In Apolda, in der Bahnhofstraße kam es in einem unbekannten Tatzeitraum vor dem 20.11.2021, 09:00 Uhr zur Sachbeschädigung an einer Skulptur, ein "Apfel" der Landesgartenschau, welche vor dem dortigen Kunsthaus aufgestellt war. Es wurden hiervon ein Stiel und ein Blatt abgebrochen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Nun werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 03644/541-0 geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell