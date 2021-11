Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Am 20.11.2021, gegen 10:30 Uhr kam es in Apolda, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße zu einer Unfallflucht. Der 25jährige Geschädigte parkte seinen Pkw BMW ordnungsgemäß in besagter Straße am rechten Fahrbahnrand ab. Der 77jährige Unfallverursacher im Pkw VW fuhr offenbar im dortigen Baustellenbereich rückwärts und stieß mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des Geschädigten, so dass an diesem ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand. Anschließend verließ der Mann pflichtwidrig den Unfallort. Aufmerksame Bürger verständigten schließlich den Geschädigten, der wiederum die Polizei rief. Der Unfallverursacher konnte schnell ermittelt werden.

