Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, Obersasbach - E-Bikes im Visier

Sasbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Klammsbosch" eingestiegen. Hierbei entwendeten die ungebetenen Besucher zwei E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen war ein kurzzeitig ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche nach den Verdächtigen blieb jedoch ohne den erhofften Erfolg. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. /ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell