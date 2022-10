Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal, L103 - Schwer verletzt nach Unfallflucht, Polizei bittet um Hinweise

Schuttertal (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg hoffen nach einer Unfallflucht am Freitagmittag auf der L103, im Bereich "Hinterer Geisberg", auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer war hierbei auf dem Weg in Richtung Schweighausen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ihm kurz vor 14 Uhr ein Lastwagen entgegengekommen, der in einer Kurve auf die Fahrspur des Bikers geraten sein soll. Der Honda-Lenker war hierdurch gezwungen, nach rechts auszuweichen, geriet hierbei auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Der 65-Jährige prallte in der Folge gegen ein Verkehrszeichen und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der bislang unbekannte Lastwagenfahrer setzte indes seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Es soll sich um einen weißen 7,5-Tonner einer bislang unbekannten Spedition gehandelt haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief im Sande. Hinweise zu dem nun gesuchten Lastwagen und/oder dessen Fahrer werden unter der Rufnummer: 0781 21-4200 erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell