Polizei Köln

POL-K: 220128-3-K Spezialkräfte nehmen mutmaßliche Betrüger fest - Falschgeld sichergestellt

Köln (ots)

Spezialkräfte haben am Donnerstagnachmittag (27. Januar) bei einem Falschgeld-Scheinkauf zwei aus den Niederlanden und aus Serbien stammende Männer (beide 26) in Kerpen-Sinsdorf festgenommen. Die Polizisten stellten neben Falschgeld im Nennwert von 89.000 Euro unter anderem hochwertige Uhren, mehrere Autoschlüssel, ein Auto mit gefälschten Kennzeichen und ein Mobiltelefon sicher. Bei Durchsuchungen in Recklinghausen und Oberhausen trafen die Ermittler auch auf die mit zwei Haftbefehl gesuchte Mutter des Serben - Festnahme!

Der Serbe und der Niederländer stehen im Verdacht, einer Tätergruppe anzugehören, die bereits im Februar 2021 Goldmünzen im Wert von 75.000 Euro mit Falschgeld bezahlt haben soll. Ein 49-Jahre alter Mann aus Süddeutschland hatte damals die Goldmünzen über eine Verkaufsplattform im Internet angeboten und erst später bemerkt, dass die Käufer ihm bei der Übergabe in Köln Falschgeld "angedreht" hatten. Beim Versuch, erneut Goldmünzen über die Plattform zu verkaufen, meldete sich der vermeintlich gleiche Käufer wieder bei dem aus Süddeutschland stammenden Verkäufer. Der informierte daraufhin die Polizei, die das Geschäft "begleitete". (ph/de)

