Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Junger Motorradfahrer stürzt Abhang hinunter und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Die K 6352 befuhr am Samstag, 16.07.2022 gegen 13.10 Uhr ein 20 Jahre alter Mann zwischen Schlechtbach und Scheuermatt mit seinem Motorrad. An der Abzweigung nach Scheuermatt kam er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte rund 10 Meter einen Abhang hinunter. Seine Maschine blieb auf der Fahrbahn liegen. Der junge Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde von der Feuerwehr Schopfheim-Raitbach geborgen. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand keine. An seiner Maschine entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Strecke musste zur Bergung voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

