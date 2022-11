Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Zwei Löhnerinnen verletzt

Löhne (ots)

(jd) Gestern (2.11.) fuhr ein 43-jähriger Löhner mit seinem BMW auf der Weihestraße in Richtung Koblenzer Straße. Auf Höhe eines Verbrauchermarktes musste der Mann sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Unmittelbar hinter ihm fuhr zeitgleich eine 30-jährige Löhnerin mit ihrem VW. Der Frau gelang es nicht rechtzeitig, ihre Fahrt zu verlangsamen und so fuhr sie auf den BMW auf. Durch die starke Wucht des Aufpralls verletzte sie sich leicht und musste ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Ihre 65-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos liegt bei rund 7000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Weihestraße komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell