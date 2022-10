Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen Rheingönheim - Straßenbahn entgleist

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstagabend, den 08.10.2022, gegen 18:30 Uhr, verursachten vermutlich mehrere jugendliche Täter einen enormen Sachschaden an einer Straßenbahn der RNV. Im Bereich der Haltestelle in der Hauptstraße entgleiste eine Straßenbahn der Linie 6 aufgrund von vermutlich mutwillig auf den Gleisen abgelegten Steinen. Hierdurch entstand ein Sachschaden an der Straßenbahn und auch an dem Gleiskörper in Höhe von circa 300000 Euro. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Ermittlungen der Polizei vor Ort erbrachten aufgrund von Zeugenhinweisen mögliche Erkenntnisse zu zwei jugendlichen Tätern. Die Ermittlungen bezüglich der genauen Ursache und einer möglichen Täterschaft dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell