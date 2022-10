Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Verkehrsunfall Adlerdamm

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, den 08.10.2022, um 15:20 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Adlerdamm. Beim Einfahren aus einem Parkplatz auf den Adlerdamm kollidierte ein 22-jähriger Ludwigshafener mit seinem Porsche Panamera mit dem Ford C-Max eines 70-jährigen Ludwigshafeners. Durch den Aufprall drehte sich der Ford einmal um die Achse und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Airbags beider Fahrzeuge lösten aus und sowohl beide Fahrer als auch beide Beifahrer verletzten sich hierbei zum Teil schwer. Sie wurden zur weiteren Behandlung in die BG-Unfallklinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein hoher Sachschaden in Höhe von circa 50000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde der Adlerdamm in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

