Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Geldausgabeautomat gesprengt (10.05.2022

Engen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag einen Geldausgabeautomaten in der Bahnhofstraße gesprengt. Die Täter betraten gegen 3 Uhr den Vorraum des Seehas-Center und sprengten den dort aufgestellten Geldausgabeautomat, der durch die Wucht der Explosion vollständig zerstört wurde. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit zwei Autos, vermutlich der Marken Audi und BMW. Sofort eingeleitete Fahndungsmassnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen erfolglos.

Sowohl die Schadenshöhe des erbeuteten Bargeldes als auch die Höhe der Schäden an Automat und Gebäude können derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder denen bereits in den Tagen zuvor Ungewöhnliches aufgefallen ist, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell