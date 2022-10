Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 06.10.2022, um 17:45 Uhr, kam es in der Berliner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter männlicher Rollerfahrer fuhr aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands einem grauen Ford Kuga eines 52-jährigen Ludwigshafeners auf. Im Anschluss stieg der Rollerfahrer von seinem Fahrzeug, klappte dessen Kennzeichen nach oben und flüchtete in Richtung Jägerstraße. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 500 Euro. Der unbekannte männliche Fahrer trug eine schwarze Jacke und einen dunkelfarbenen Helm. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621-9632122.

