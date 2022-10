Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-West) Unfall in der Frankenthaler Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend des 07.10.2022, gegen 19:15 Uhr kam es in der Frankenthaler Straße im Ludwigshafener Stadtteil West zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. An der Kreuzung zur Bayreuther Straße missachtete der 22-jährige Fahrer eines Golfs hierbei den Vorrang eines 59-jährigen Fahrers eines Ford Focus. Der Golffahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

