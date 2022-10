POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, den 06.10.2022, um 20:20 Uhr, ging eine bislang unbekannte Frau zwei Männer verbal und körperlich an. Sie versuchte mehrfach die Männer zu bespucken und einen von ihnen zu schlagen. Bevor die Polizei das Café in der Ludwigstraße erreichte, hatte sich die Beschuldigte bereits entfernt. Gesucht wird eine 50-60 Jahre alte Frau mit brau-grauen halblangen Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug ...

