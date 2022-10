POL-PPRP: Versuchte Körperverletzung in Café

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, den 06.10.2022, um 15 Uhr, ging ein 36-Jähriger einen Tankstellenmitarbeiter in einer Tankstelle in der Mundenheimer Straße verbal und körperlich an. Auslöser hierfür war die Reihenfolge in welcher der Tankwart die wartende Kundschaft abkassierte, welche der Beschuldigte als ungerecht empfand. Daraufhin äußerte er sich lautstark, zerbrach Gegenstände und bewarf den Kassierer aus ...

