POL-EU: Pkw-Unfall: Holzpfosten verfehlte Fahrer nur um wenige Zentimeter

53879 Euskirchen (ots) - In der Nacht zu Sonntag gegen 02:50 Uhr drangen mehrere bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle auf der Kommerner Straße ein. Hierzu wurde die Glastür gewaltsam geöffnet. Aus der Tankstelle wurden Tabakwaren in bislang unbekannter Stückzahl entwendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de ...

