Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleinniedesheim - Alleinunfall mit anschließender Flucht

Kleinniedesheim (ots)

Am 28.04.2022, gegen 21.25 Uhr, wurde durch Zeugen ein Alleinunfall eines Kleinkraftradfahrers in der Straße Kleine Hohl gemeldet. Der Fahrer rannte nach seinem Sturz von der Unfallstelle weg. Im Rahmen der Fahndung meldeten sich Zeugen aus der Bobenheimer Straße, dass sich ein ihnen unbekannter Mann in deren Gartenhaus befinden würde. Dort konnte der Fahrer, ein 30-jähriger Mann aus Heuchelheim, letztendlich durch die Streife angetroffen werden. Aufgrund seiner Verletzungen, Schürfwunden an Schulter und Armen, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch, aufgrund seiner augenscheinlichen Alkoholisierung, eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass er derzeit nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

