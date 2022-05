Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer fuhr gegen Warnbake

Mechernich-Kallmuth (ots)

Ein Mann (50) aus Dortmund fuhr am Dienstagnachmittag (15 Uhr) mit seinem Krad die Kreisstraße 32 von Dottel in Richtung Kallmuth. Kurz nach dem Ortseingang Kallmuth übersah er die dortige Fahrbahnverengung und fuhr gegen eine darauf befindliche Warnbake. Dabei flog er über seinen Lenker und stürzte mit dem Krad. Der Mann verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

