Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrer ließ verletzte Mitfahrer zurück

Blankenheim-Ahrhütte (ots)

In der Nacht zu Sonntag (3.18 Uhr) waren drei Leverkusener in einem Pkw auf der Bundesstraße 258 bei Ahrhütte unterwegs. Der Fahrer touchierte aus ungeklärter Ursache mit dem Pkw den rechten Bordstein im Kurvenbereich. Daraufhin verlor der Fahrzeugführer vermutlich die Kontrolle über den Pkw. Infolgedessen drehte sich das Fahrzeug unkontrolliert um insgesamt 180-Grad und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen den Baum.

Der Fahrer stieg nach der Kollision mit dem Baum aus dem Fahrzeug. Daraufhin entfernte er sich fußläufig. Jedoch kehrte er kurzzeitig zum verunfallten Pkw zurück, um die beiden Mitfahrer zur Flucht aufzufordern. Diese konnten der Aufforderung jedoch nicht folgen, da sie aufgrund des Unfalls eingeklemmt waren. Daraufhin flüchtete der Fahrer und stieg in einen unbekannten Pkw. Am Sonntagabend stellte sich der Fahrer. Die beiden anderen Mitfahrer kamen nach medizinischer Versorgung mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

