POL-EU: Zeugenaufruf nach Unfall mit Pkw und Pedelec-Fahrerin

53940 Hellenthal (ots) - Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr sind zwei jugendliche Radfahrer in Hellenthal an einem Seniorenzentrum in Hellenthal unterwegs. Der 15-jährige Junge aus Hellenthal befuhr dort die große Außentreppe abwärts und verriss dabei seinen Lenker, als er das untere Plateau erreichte. Er stürzte und fiel auf den Kopf. Sein 13-jähriger Begleiter aus Mechernich verständigte die Rettungskräfte. Nach ...

mehr