Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Jungen

53940 Hellenthal (ots)

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr sind zwei jugendliche Radfahrer in Hellenthal an einem Seniorenzentrum in Hellenthal unterwegs. Der 15-jährige Junge aus Hellenthal befuhr dort die große Außentreppe abwärts und verriss dabei seinen Lenker, als er das untere Plateau erreichte. Er stürzte und fiel auf den Kopf. Sein 13-jähriger Begleiter aus Mechernich verständigte die Rettungskräfte. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurde der 15-jährige Junge mit erheblichen Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Der 13-jährige Junge wurde nach ausführlicher Befragung nach Hause gebracht.

