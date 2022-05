POL-EU: Rollerfahrer flüchtete bei Polizeikontrolle

53879 Euskirchen (ots) - Am Samstagmittag gegen 14.35 Uhr ging eine 86 Jahre alte Frau auf dem Gehweg in der Euskirchener Innenstadt nach Hause. Dabei kam ihr eine unbekannte männliche Person verdächtig vor, der sie beobachtete. Als er sich dann von hinten näherte und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen, hielt sie diese in der rechten Hand fest. Als sie ihn dabei laut anschrie, lies der unbekannte Täter die Handtasche los und ist auf der Sebastianusstraße in ...

